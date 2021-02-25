Фейковыми чеками расплачивалась за покупки женщина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана женщина, обманывавшая продавцов магазинов поддельными чеками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции города, 27-летняя подозреваемая, предъявляя заранее отредактированный чек с безналичной оплатой, вводила продавцов в заблуждение и отоваривалась без денег. Задержанная водворена в ИВС ДП города Алматы.

«Уже более трех месяцев она проживает в городе на съемных квартирах, но нигде не работает. Ранее неоднократно судимая за имущественные преступления гражданка С. прибыла в Алматы из родного города Актобе на заработки, но как мы видим, работать она не хотела. Злоумышленница, выбирая товар в продовольственных магазинах и бутиках одежды, уточняла цену, затем на месте с помощью приложения на смартфоне подделывала чек оплаты - вбивала имя получателя и сумму оплаты. Продавцы, глядя в ее смартфон, обманывались, рассчитывая, что уведомление о поступлениях денежных средств придет позже. Покупательница спокойно уходила с товаром. Никаких денег не поступало. И таких в городе около десятка обманутых продавцов», - рассказал и.о. начальника управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.

В отношении задержанной проводится досудебное расследование по признакам состава преступления в соответствии статьи 190 части 3 УК РК «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.