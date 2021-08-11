Фейковые «убийцы» коронавируса и рака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пользователи соцсетей продолжают распространять фейковые сообщения о способности лимона, имбиря, чеснока, меда, курдючного жира и других продуктов убивать раковые клетки и лечить коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Лимон

Сообщение о лечении коронавируса лимоном распространяется в социальных сетях всего мира с 2019 года. Его авторы ссылаются на некого генерального директора Пекинского военного госпиталя Чэнь Хорина, который советовал добавлять треть лимона в горячую воду и употреблять ежедневно. Этот напиток якобы может заменить противовирусное лекарство. Это ложное утверждение. В открытом доступе нет информации об исследователе Чэнь Хорине. Как нет и исследований, которые бы подтвердили эффективность витамина С против коронавируса.

«Нет никаких научных доказательств того, что лимон предотвращает COVID-19. Однако в целом ВОЗ рекомендует употреблять достаточное количество фруктов и овощей как часть здорового питания», — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Утверждение, что лимонная вода помогает уничтожить раковые клетки, — тоже неправда.

Врачи не отрицают, что определенные виды соединений, содержащиеся в лимонах, могут быть полезными для профилактики некоторых видов рака. Однако эти вещества могут только повысить способность организма бороться с раком, но не убивать раковые клетки.

Курдючный жир, мед и имбирь

Казахстанцы делятся друг с другом методом лечения COVID-19. В WhatsApp рассылают видео, в котором смешивают курдючный жир, мед и имбирь. Такая смесь якобы способна излечить от КВИ за две недели. Это бездоказательно.

Курдючный жир использовался в качестве лекарства с давних времен. Однако научных исследований, подтверждающих его целебные свойства, недостаточно. Соответственно, утверждать, что жир защитит от заражения COVID-19 или даже излечит от этого заболевания, нельзя.

Имбирь можно использовать при тошноте, рвоте и мигрени. Растение способно облегчить эти симптомы. Однако применять его для лечения других болезней бессмысленно, так как его лекарственные свойства не доказаны. Известно, что употребление имбиря во время беременности может нанести вред развивающемуся плоду.

Существуют исследования, подтверждающие противомикробные свойства меда. Однако лишь в тех случаях, когда его наносили непосредственно на рану. В некоторых случаях мед, используемый таким образом, способствует скорейшему заживлению. Доказательств эффективности меда в лечении вирусных заболеваний не существует.

Чеснок

Казахстанцы в мессенджерах распространяют аудиосообщение, записанное якобы президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. В сообщении он рекомендует съедать головку чеснока натощак каждое утро для того, чтобы избежать заражения COVID-19. Это старый фейк.

Это сообщение распространялось в российском сегменте Сети в марте 2020 года. Тогда же его опроверг сам Леонид Рошаль.

«Только не надо глупости распространять, а так все нормально. Сейчас по Интернету ходит байка, когда мужчина голосом Рошаля говорит, что каждое утро надо головку чеснока глотать и пить горячую воду — и не будет никакого коронавируса. Но это не Рошаль. Рошаль — тот, который говорит с вами», — сообщил он в интервью газете «Комсомольская правда».

Амигдалин (витамин B17)

В казахстанских соцсетях распространяется информация о том, что рак можно вылечить амигдалином. На самом деле препараты с этим веществом не только не эффективны против онкологических заболеваний, но и опасны для здоровья.

Амигдалин – это природное соединение, которое можно встретить в некоторых продуктах, например, в миндале или абрикосовых косточках.

В начале 1950-х годов амигдалин и его производное лаэтрил выпускали в Америке под торговыми наименованиями «Лаэтрил» и «Витамин B17». Хотя ничего общего с витаминами этот препарат не имеет. Сделано это было для того, чтобы обойти американские законы о медицинских препаратах.

Средства рекламировались как противораковые. Но спустя некоторое время были запрещены в США и странах Европы, так как исследования показали их неэффективность и опасность.

Дело в том, что амигдалин (лаэтрил, витамин В17) при попадании в человеческий организм превращается в цианистый водород, который не дает клеткам использовать кислород. Отравление цианидом может вызвать тошноту, мигрень, привести к кислородному голоданию, повреждению печени, к коме и летальному исходу.

Амигдалин как противораковое средство категорически отвергается научным и медицинским сообществом, в частности, Управлением по контролю качества продуктов и лекарственных средств США, Американским онкологическим обществом, Американской медицинской ассоциацией.







