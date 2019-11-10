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Фейковые объявления об аренде квартир выявили полицейские в СКО

10 Ноября 2019 01:01
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Фейковые объявления об аренде квартир выявили полицейские в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске три человека стали жертвой мошенника, который оформил на них микрокредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, во всех случаях фигурировала личность одного из их знакомых. 28-летний петропавловец просил у них удостоверение личности, чтобы снять квартиру или получить денежный перевод. На самом деле оформлял в режиме онлайн кредиты по 50 тысяч тенге. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

По этой же статье расследуют дело в отношении 29-летнего жителя Восточно-Казахстанской области. Он размещал объявление о долгосрочной аренде квартиры. После того, как получал предоплату, исчезал. Подозреваемого североказахстанские полицейские задержали в городе Чарске. Установлено его причастность к 5 подобным эпизодам.

«На популярных сервисах выявили 8 фейковых объявлений о продаже автозапчастей, аренде квартир. Товары и услуги предлагались по низкой цене, с требованием предоплаты. Проверка проводилась разными методами. Самым простым было попросить у «продавца» прислать видеообзор предлагаемого «товара». Потенциальные мошенники в этом случае прекращают переговоры. Объявления по нашей просьбе заблокированы администраторами сервисов», - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин.

Полицейские отметили, что около 35% интернет-мошенничеств связаны оформлением микрокредитных займов, 30% — с заказом автозапчастей, 20% — с арендой квартир.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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