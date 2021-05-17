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    13:45, 17 Май 2021 | GMT +6

    Фейковые объявления о грузоперевозках размещал житель Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О различных видах интернет-мошенничества рассказал председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Житель города Алматы пытался заработать деньги, размещая в Сети фейковые объявления и предоставляя услуги грузоперевозок. Уже установлены шестеро пострадавших на сумму около 1 млн тенге. Принимаются меры для выявления других обманутых людей», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    Он также сообщил о других видах интернет-мошенничества в мегаполисе.

    «В Алматы за незаконную продажу специальных технических средств задержан житель города, у него изъято 3 GSM трекера с возможностью прослушивания в ходе контрольной закупки. Проводится проверка», - отметил спикер.

    «Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Хай-тэк» на территории республики раскрыто 214 правонарушений, основную часть из которых составляет интернет-мошенничество (190).Также зарегистрировано 2 факта нарушения авторских и смежных прав, 8 фактов распространения порнографических материалов в сети Интернет и 14 иных фактов уголовных правонарушений, совершенных с использованием информационных технологий. По всем материалам проводится досудебное расследование», - заключил М. Баймукашев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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