Фейковые мониторинговые группы появились в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Лжепроверяющие ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют вознаграждение в обмен на то, что они «закроют глаза» на нарушения, которые якобы нашли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.
О подозрительных визитерах бизнесмены пишут в соцсетях, а также сообщают в Палату предпринимателей Костанайской области.
«Хотелось бы еще раз напомнить, что все рейды в обязательном порядке регистрируются на сайте infokazakhstan.kz с указанием состава мониторинговой группы и запланированного объекта. Законность проверки предприниматель может проверить самостоятельно. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который указан на акте», - рассказал начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.
Напомним, эти требования появились в алгоритме работы мониторинговых групп 1 июля.
Теперь деятельность каждой группы можно отследить с помощью платформы infokazakhstan.kz , где содержатся сведения о запланированных проверках и их результатах. На их основе ежедневно формируются сводные таблицы по регионам со статистикой и типами выявленных нарушений.
Кроме того, на действия проверяющих можно пожаловаться в Мобильную группу по защите прав предпринимателей Костанайской области по тел.: 8-705-153-91-07, 8-777-
- 37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане
- Почти 9,5 тысяч человек болеют COVID-19 в Атырауской области
- От 150 до 200 больных коронавирусом ежедневно госпитализируют в Жамбылской области
- Первую партию вакцины Vero Cell доставили в Атыраускую область
- Коронавирус: Нагрузка на Телемедицинский центр Алматы возросла в четыре раза
- 60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана