Фейковое постановление главсанврача Алматы появилось в сети
В социальной сети Instagram появилась публикация о том, что главный государственный санитарный врача Алматы подписал новое постановление о карантине, где указано, что многим объектам якобы запрещено работать по выходным.
«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщает, что эта информация является недостоверной – фейковой. В настоящее время действует постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 2 апреля № 15 «Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы», - сообщили в департаменте.
При этом в ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации действующим законодательством предусматривается уголовная ответственность.
Ранее в департаменте высказались относительно того, будет ли в Алматы усилен карантин на фоне рекордных показателей заболеваемости коронавирусом.