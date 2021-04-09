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    17:43, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Фейковое постановление главсанврача Алматы появилось в сети

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы опровергли появившееся в сети постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальной сети Instagram появилась публикация о том, что главный государственный санитарный врача Алматы подписал новое постановление о карантине, где указано, что многим объектам якобы запрещено работать по выходным.

    «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщает, что эта информация является недостоверной – фейковой. В настоящее время действует постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 2 апреля № 15 «Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы», - сообщили в департаменте.

    При этом в ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации действующим законодательством предусматривается уголовная ответственность.

    Ранее в департаменте высказались относительно того, будет ли в Алматы усилен карантин на фоне рекордных показателей заболеваемости коронавирусом.


    Теги:
    Коронавирус в РК Общество Алматы
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