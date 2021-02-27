Фейковое постановление Генпрокуратуры РК распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы пересылают друг другу фотографию документа, который якобы запрещает владельцам машин, поставленным на учет в России, ездить без генеральной доверенности на территории РК. Этот фейк опровергла Генеральная прокуратура РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«В Сети распространяется информация о постановлении Генерального прокурора Республики Казахстан по запрету управления российским автотранспортом без генеральной доверенности. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Тексты правовых актов, утвержденных Генеральным прокурором, размещены на официальном сайте. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам», — сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.

Если рассмотреть печать на фотографии фейка, можно увидеть, что она принадлежит средней школе. В тексте также сказано, что документ опубликован на официальном сайте МВД РК, но такого документа там нет.

В Законе «Об административных процедурах», на который ссылается создатель фейка, нет статьи 60. Их там всего 25.

В самом тексте фейка много грамматических и стилистических ошибок.

Призываем доверять официальной информации и не распространять фейковые сообщения.