Фейковым интервью Алихана Смаилова заманивали мошенники криптоинвесторов

В социальных сетях распространяется мошенническая реклама с использованием фотографии Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На стороннем сайте размещено якобы интервью главы Правительства, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на stopfake.kz.

В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

В свою очередь, в Министерстве культуры и информации РК сообщили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке противоправного контента.

Отметим, что недавно аналогичный фейк распространялся в социальных сетях с упоминанием заместителя Премьер-министра – министра финансов РК Е. Жамаубаева, где пользователям также предлагались якобы легкие пути заработка.