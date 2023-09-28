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    Вчера, 01:01 | GMT +6

    Фейковым интервью Алихана Смаилова заманивали мошенники криптоинвесторов

    Алихан Смаилов фейковое интервью
    Фото: Stopfake.kz

    В социальных сетях распространяется мошенническая реклама с использованием фотографии Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. На стороннем сайте размещено якобы интервью главы Правительства, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на stopfake.kz.

    В пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

    В свою очередь, в Министерстве культуры и информации РК сообщили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке противоправного контента.

    Отметим, что недавно аналогичный фейк распространялся в социальных сетях с упоминанием заместителя Премьер-министра – министра финансов РК Е. Жамаубаева, где пользователям также предлагались якобы легкие пути заработка.

    Теги:
    Правительство
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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