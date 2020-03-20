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Фейком назвали видео «о массово теряющих сознание» людях в Алматы

20 Марта 2020 17:02
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Фейком назвали видео «о массово теряющих сознание» людях в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В социальных сетях распространяются отрывки из нескольких видео, закадровые описания к которым не соответствуют действительности. Как отметили в полиции, видео о массово теряющих сознание на улицах города людях – фейк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На самом деле имели место следующие факты: в первом случае – наезд на пешехода на пересечении улиц Гоголя и Муратбаева. Женщину сбил троллейбус, она получила телесные повреждения, по делу начато расследование, назначена экспертиза. Во втором эпизоде – поступил сигнал на «102» о том, что пьяный мужчина лежит вдоль проезжей часть. Участковый инспектор подтвердил информацию, мужчине оказали первую помощь. В третьем случае – пассажиру одного из автобусов стало плохо (приступ эпилепсии), его вывели на улицу, вызвали скорую помощь. Поэтому рассылки о том, что в городе люди массово теряют сознание – фейки», - сообщили в ДП города Алматы.

Вместе с тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и уточнили, что эти действия в период ЧП влекут за собой ограничение или лишение свободы сроком от трех до семи лет.

«Призываем граждан не сеять необоснованную панику в обществе, выдавая ложные, неподтвержденные сведения за правду. Это – преступление и за это следует наказание. Нужно относиться с большим сомнением к информации, первоисточник которых, как правило, не известен. Тиражировать ее тоже не советуем», - заключили в полиции.


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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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