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Фейком назвали рассылку о распылении коронавируса в Мангыстауской области

5 Августа 2021 13:43
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Фейком назвали рассылку о распылении коронавируса в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах жители Актау активно пересылают друг другу информацию о том,что с 6 по 8 августа на территории Мангыстауской области будут «распылять коронавирусную инфекцию», что вызовет массовое поступление в роддом в 34 микрорайоне. В пресс-службе управления здравоохранения области официально заявляют, что информация в аудиозаписи не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ».

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Согласно аудиозаписи, женщины делятся фейковой новостью о том, что с 13 августа в областной перинатальный центр «Мать и дитя» будут поступать зараженные беременные женщины и дети.

В пресс-службе управления здравоохранения области официально заявляют, что информация является фейком.
«Согласно приказу управление здравоохранения Мангистауской области от 29 июля текущего года, в областном перинатальном центре «Мать и дитя» развернуты 85 инфекционных коек для беременных, рожениц и родильниц. Из них 12 коек реанимационных и пять коек палаты интенсивного наблюдения. На сегодняшний день состоят 69 пациенток. Ежедневно выписываются от 12 до 16 пациентов и столько же пациентов поступают. В регионе эпидемиологическая ситуация все еще остается нестабильной. Количество поступающих и выписывающих сохраняется одинаково. Мы призываем граждан не поддаваться панике. Со стороны управления здравоохранения региона распоряжения о необходимости дополнительно освобождать отделения не было. Призываем всех верить достоверной и официальной информации», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.
В Центре общественных коммуникаций региона отметили, что правоохранительные органы выясняют личности женщин.
Также в социальных сетях активно распространяют новость о том, что специальными аппаратами в атмосферу выбрасывают вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19.
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, проведение профилактических дезинфекционных работ на открытых станциях (площади, улицы, скверы и т.д.) не предусмотрено.
«Уважаемые граждане, просим вас не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан», - отметили в Центре общественных коммуникаций области.



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#Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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