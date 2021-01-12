Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Фейком назвали информацию об отказе в выдаче шенгенских виз лицам без вакцины от COVID-19

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Января 2021, 15:56
Фейком назвали информацию об отказе в выдаче шенгенских виз лицам без вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы обсуждают новость о том, что Евросоюз якобы вводит новые правила: для получения шенгенской визы будет необходимо предоставить «вакцинный европаспорт» с отметкой о вакцинации против COVID-19 препаратами производства Pfizer или Moderna. Эту информацию опровергли в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

«Были просмотрены официальные сайты Еврокомиссии, Европейской службы внешних действий, Европейского парламента. Никакой информации о введении так называемых вакцинных паспортов найдено не было. Состоялась телефонная беседа с куратором Европейской службы внешних действий по Казахстану, которая информировала о том, что в настоящее время ЕСВД не обладает такой информацией, каких-либо официальных обсуждений на эту тему не проводилось», — сказано в сообщении МИД РК.

Представитель ЕСВД пояснила, что в ближайшие 2-3 месяца изменений в требованиях для получения шенгенских виз не будет. Кроме того, введение «ковидных паспортов» потребовало бы обсуждения и принятия согласованного решения всеми 27 членами ЕС, что заняло бы достаточно много времени.

«Принимая во внимание вышесказанное и факт того, что данная информация (без какой-либо ссылки на источник/и) была взята из Telegram-канала «Мастер пера», а не из СМИ, считаем ее несоответствующей действительности», — говорится в сообщении МИД РК.

Электронные COVID-паспорта действительно разрабатывают в нескольких странах. Это специальные мобильные приложения, которые содержат в себе медицинские данные пользователя, включая результаты тестов на COVID-19 и данные о вакцинации. Однако на сегодняшней день ни одно из этих приложений не считается обязательным ни в одной стране мира.


Туризм   Здравоохранение   Евросоюз   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС