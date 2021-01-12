Фейком назвали информацию об отказе в выдаче шенгенских виз лицам без вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы обсуждают новость о том, что Евросоюз якобы вводит новые правила: для получения шенгенской визы будет необходимо предоставить «вакцинный европаспорт» с отметкой о вакцинации против COVID-19 препаратами производства Pfizer или Moderna. Эту информацию опровергли в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

«Были просмотрены официальные сайты Еврокомиссии, Европейской службы внешних действий, Европейского парламента. Никакой информации о введении так называемых вакцинных паспортов найдено не было. Состоялась телефонная беседа с куратором Европейской службы внешних действий по Казахстану, которая информировала о том, что в настоящее время ЕСВД не обладает такой информацией, каких-либо официальных обсуждений на эту тему не проводилось», — сказано в сообщении МИД РК.

Представитель ЕСВД пояснила, что в ближайшие 2-3 месяца изменений в требованиях для получения шенгенских виз не будет. Кроме того, введение «ковидных паспортов» потребовало бы обсуждения и принятия согласованного решения всеми 27 членами ЕС, что заняло бы достаточно много времени.

«Принимая во внимание вышесказанное и факт того, что данная информация (без какой-либо ссылки на источник/и) была взята из Telegram-канала «Мастер пера», а не из СМИ, считаем ее несоответствующей действительности», — говорится в сообщении МИД РК.

Электронные COVID-паспорта действительно разрабатывают в нескольких странах. Это специальные мобильные приложения, которые содержат в себе медицинские данные пользователя, включая результаты тестов на COVID-19 и данные о вакцинации. Однако на сегодняшней день ни одно из этих приложений не считается обязательным ни в одной стране мира.