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Фейк: Вакцины против COVID-19 содержат вещество для отслеживания

7 Декабря 2021 10:39
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Фейк: Вакцины против COVID-19 содержат вещество для отслеживания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщение о том, что вакцины против COVID-19 содержат вещество под названием люцифераза SM-102, при помощи которого за привитыми людьми можно следить. Это ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

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В этой теории смешаны две другие, распространявшиеся ранее. Одна из них гласила, что в вакцинах присутствует люциферин, вещество якобы являющееся «меткой Антихриста». Другая, что в препаратах содержится токсичный химикат SM-102.

Следовательно, люциферин и SM-102 — это два совершенно разных вещества, ни одно из которых не способно выступать в роли следящего устройства.

Люциферин, или люцифераза, – это вещество, которое отвечает за биолюминесценцию. Оно содержится в организмах светляков, улиток, жуков, кальмаров, креветок, рыб, насекомых и некоторых грибах. Благодаря люциферину животные и растения способны светиться в темноте голубовато-фиолетовым светом. Ничего таинственного или дьявольского в веществе нет.

SM-102 — это липид, используемый для создания липидных наночастиц. Они в свою очередь необходимы для доставки мРНК из вакцин в клетки организма.

Слухи о токсичности SM-102 возникли из сообщения о том, что это вещество хранится и транспортируется в хлороформе. При производстве вакцины липид используется в чистом виде: без хлороформа и иных токсичных добавок. Хлороформ не указан в полном списке вспомогательных веществ, входящих в состав препарата. Таким образом, опасного химиката в составе вакцин нет.

Важно отметить, что полные составы вакцин не являются секретом и опубликованы в открытом доступе.

Подробнее с ними можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Vero Cell.

Итак, в составах вакцин против КВИ нет следящих элементов, ядовитых или токсичных веществ. Сообщения о наличии в них люциферина SM-102 для отслеживания привитых людей являются смешением двух фейков, опровергнутых ранее.

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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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