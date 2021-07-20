Фейк: в Сети найден патент, доказывающий содержание оксида графена в вакцинах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяют очередные «подтверждения» теории о том, что вакцины против COVID-19 содержат в своем составе оксид графена. На этот раз в качестве доказательства выступает патент на препарат, в котором действительно содержится это вещество. Однако к применяемым на сегодняшний день вакцинам он отношения не имеет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Ранее в Казнете распространялись фейки о том, что вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и Moderna на 99,99% состоят из оксида графена. В тексте сообщения утверждалось, что это вещество крайне опасно и грозит множеством серьезных проблем со здоровьем. Мы уже рассказывали, почему это неправда.

Однако сторонники конспирологии продолжают настаивать на своей теории, приводя в качестве доказательства патент CN112220919A на нанокоронавирусную рекомбинантную вакцину с оксидом графена в качестве носителя. Патент подал Шанхайский национальный инженерный исследовательский центр нанотехнологий в сентябре 2020 года. На сегодняшний день патент находится в стадии ожидания одобрения.

В его тексте сказано, что при создании инновационной вакцины действительно применяется оксид графена. С его помощью действующее вещество медикамента наиболее быстро и точно доставляется в клетки организма. Пока технология была испытана лишь на мышах и показала хорошие результаты. На людях препарат не испытывали.

В списке вакцин-кандидатов против COVID-19, опубликованном на сайте ВОЗ, препарата производства Шанхайского национального инженерного исследовательского центра нанотехнологий нет.

В вакцинах против COVID-19, применяемых на сегодняшний день, оксида графена нет.

Подробнее с их составами можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

Astra-Zeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac.

Применение оксида графена в медикаментах – относительно новое решение, требующее дальнейшего изучения. Тем не менее уже сейчас ученые нашли способ избавляться от негативного влияния вещества на организм при его использовании для создания вакцин и лекарств. Оксид графена применяется в качестве инструмента для таргетной доставки лекарств в клетки. Он включен в некоторые современные препараты для лечения тромбоза и злокачественных новообразований.

Из этого следует, что патент на суперсовременную вакцину против COVID-19 не связан с уже применяемыми препаратами и не доказывает присутствия в их составах оксида графена. Технология, описанная в патенте, еще не применялась на людях. Существующие уже сейчас вакцины против КВИ не содержат в себе оксида графена.