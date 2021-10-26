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    13:39, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: «Ученице одной из столичных школ тайно сделали прививку в туалете»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют информацию о том, что в школе №58 города Нур-Султана детям тайно делают прививки, несмотря на то, что родители написали официальные отказы. В сообщении сказано, что ученице вакцину ввели в туалете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

    Произошедшее прокомментировали в управлении образования города Нур-Султана.

    «На своей странице в соцсетях Бакеева А. опубликовала ложную информацию о том, что «в туалете сделали укол ученице 3-го класса» (ссылаясь на слова мамы ребенка). Данная информация не соответствует действительности, что подтвердила и мама ребенка. Также сообщаем, что во время пересменки у ученика 9-го класса ухудшилось самочувствие. Школьная медсестра в этот момент оказывала помощь школьнику, однако Бакеева А., нарушая правила, требовала допустить ее к учащемуся. На просьбы не проводить съемку, так как это является нарушением прав ребенка, Бакеева А. не реагировала и продолжала снимать ребенка на камеру. Между тем дежурным врачом школы школьнику была оказана первая помощь», — сообщили в ведомстве.

    Там также подчеркнули, что вакцинация детей против COVID-19 в школах Казахстана не проводилась и не проводится.

    Ранее сообщалось о том, что прививать против КВИ в нашей стране пока планируют лишь детей старше 12 лет. При этом процедура будет проходить исключительно с согласия родителей.

    Теги:
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