Фейк: суд признал вакцинацию незаконной
Апелляционную жалобу подал территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Предметом спора был отказ руководителя ООО «Элемент-трейд» проводить вакцинацию против гриппа среди своих сотрудников.
О вакцинации против COVID-19 и ее законности в постановлении речи не идет. В нем излагаются доводы, нормы и законы, согласно которым руководитель ООО «Элемент-трейд» не обязан организовывать профилактическую вакцинацию против гриппа. В документе сказано, что поскольку компания работает в сфере торговли и не входит в список организаций, деятельность которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то проводить обязательную вакцинацию против гриппа среди сотрудников необязательно.
Таким образом, это постановление суда не касается в целом вакцинации против COVID-19 и никоим образом не оспаривает ее законность. Сообщения о том, что суд признал вакцинацию против этой болезни незаконной, - манипуляция.