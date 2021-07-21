Фейк: суд признал вакцинацию незаконной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что суд признал вакцинацию против COVID-19 незаконной. Такое решение якобы вынес в РФ арбитражный апелляционный суд. На самом деле законность вакцинации как таковой на процессе не обсуждалась вовсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Апелляционную жалобу подал территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Предметом спора был отказ руководителя ООО «Элемент-трейд» проводить вакцинацию против гриппа среди своих сотрудников.

О вакцинации против COVID-19 и ее законности в постановлении речи не идет. В нем излагаются доводы, нормы и законы, согласно которым руководитель ООО «Элемент-трейд» не обязан организовывать профилактическую вакцинацию против гриппа. В документе сказано, что поскольку компания работает в сфере торговли и не входит в список организаций, деятельность которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то проводить обязательную вакцинацию против гриппа среди сотрудников необязательно.

Таким образом, это постановление суда не касается в целом вакцинации против COVID-19 и никоим образом не оспаривает ее законность. Сообщения о том, что суд признал вакцинацию против этой болезни незаконной, - манипуляция.