Фейк: С 28 июля по 4 августа в Казахстане будет вспышка COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Казахстане с 28 июля по 4 августа прогнозируется вспышка COVID-19 и в связи с этим над городами будут проводить дезинфекцию с самолетов. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Сообщение опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Эта информация не соответствует действительности. Распылять дезинфицирующие вещества с авиатранспорта также не планируется», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Как сообщалось ранее, 6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за прошедшие сутки, 5096 человек выздоровели от коронавируса за сутки.











