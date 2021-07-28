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Фейк: С 28 июля по 4 августа в Казахстане будет вспышка COVID-19
28 Июля 2021 15:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Казахстане с 28 июля по 4 августа прогнозируется вспышка COVID-19 и в связи с этим над городами будут проводить дезинфекцию с самолетов. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.
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Сообщение опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
«Эта информация не соответствует действительности. Распылять дезинфицирующие вещества с авиатранспорта также не планируется», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
Как сообщалось ранее, 6925 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за прошедшие сутки, 5096 человек выздоровели от коронавируса за сутки.
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