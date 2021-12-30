Фейк: «Привитые Спутником-V потеряют зеленый статус с 1 января 2022 года»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется информация о том, что люди, получившие вакцину «Спутник-V» весной этого года, потеряют свой «зеленый» статус с 1 января 2022 года. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Сообщение опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Вне зависимости от того, какой вакциной вы привиты, «зеленый» статус в системе Ashyq сохраняется в течение года с момента получения второго компонента. То есть, если вы получили вторую дозу вакцины, к примеру, 30 апреля 2021 года, то «зеленый» статус у вас сохранится до 30 апреля 2022 года», — пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, сообщения о том, что привитые люди потеряют «зеленый» статус в системе Ashyq с началом 2022 года – это фейк.