Фейк: «Привитые люди умрут от антителозависимого усиления инфекции»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские противники вакцинации делятся пугающей научной статьей. Она якобы гласит, что привитые люди рискуют умереть в случае заражения COVID-19, так как вакцина приведет к антителозавивисому усилению инфекции. Это неправда, заявляает антифейковый ресурс Stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

Антителозависимое усиление инфекции (ADE) – это крайне редкое явление, при котором вирус связывается с антителами, что помогает ему проникать в клетки организма и размножаться в них.

Летальные случаи антителозависимого усиления инфекции регистрировались при лихорадке денге на фоне ранее перенесенного вируса Зика. Один из таких случаев произошел в этом году.

Среди привитых, заразившихся COVID-19, подобных явлений не наблюдалось.

Тем не менее ученые очень внимательно относятся к рискам развития антителозависимого усиления инфекции при COVID-19 и вакцинации от этой болезни. Этому вопросу посвящено несколько масштабных научных исследований, самые свежие из которых рассматривают мутировавшие варианты патогена, такие как дельта.

Исследование, о котором пишут пользователи Казнета, размещено в открытом доступе на портале sciencedirect.com. Его авторы провели масштабную работу, изучая взаимодействие различных типов антител с вирусом SARS-CoV-2 как в лабораторных условиях, так и внутри живого организма. В качестве лабораторных животных использовались мыши и приматы. Также авторы исследования ссылаются на работу коллег, изучавших взаимодействие антител с патогеном на примере хомяков.

После множества проведенных экспериментов ученые не получили неопровержимые доказательства того, что вакцины действительно способны вызывать антителозависимое усиление инфекции у заразившихся COVID-19.

«Хотя у обезьян редко наблюдалась усиленная иммунопатология, трудно предсказать, произойдет ли это явление в условиях инфицирования человека или же вакцинации», — сказано в тексте исследования.

Далее ученые указывают на то, что лечение тяжелобольных COVID-19 плазмой крови выздоравливающих и привитых свидетельствует, что антителозависимое усиление инфекции маловероятно в случае заражения КВИ после вакцинации. Авторы также подчеркивают, что безопасность вакцин подтверждена клиническими испытаниями, в ходе которых случаев ADE зарегистрировано не было.

В другом исследовании, посвященном вероятности развития антителозависимого усиления инфекции при заражении дельта-вариантом вируса, говорится, что на сегодняшний день сделать однозначные выводы по этой теме невозможно. Ученые предлагают продолжить изучение потенциальной проблемы и указывают на то, что вакцины второго поколения наверняка смогут решить этот вопрос раз и навсегда.

Вакцины второго поколения против COVID-19 сейчас находятся на стадии разработки. По словам ученых, они призваны более эффективно бороться с различными вариантами вируса SARS-CoV-2 и предотвращать их распространение.

Таким образом, в научных исследованиях, посвященных рискам развития ADE, нет достоверных выводов, доказывающих, что вакцинация против COVID-19 усугубит течение болезни в случае заражения. Также в них отсутствуют данные о том, что привитые люди умрут, если заразятся КВИ. Распространяемое сообщение является манипуляцией, искажением научных фактов и домыслами автора.