Фейк: «Пандемия COVID-19 — это глобальный обман»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях и мессенджерах распространяют интервью известного противника вакцинации Александра Редько. Он утверждает, что вируса SARS-CoV-2 больше не существует, вакцину должны изготавливать в течение шести лет, привитые люди болеют чаще и тяжелее, а также никакой пандемии в мире нет и все это глобальный обман. StopFake.kz разбирается, почему эти тезисы не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ».

Для начала вкратце расскажем о самом Александре Редько и о том, почему его высказываниям доверять не стоит. Во-первых, ранее он уже делал антинаучные заявления относительно пандемии COVID-19. В частности, он утверждал, что привитые люди становятся мутантами, а вакцины заражают людей аденовирусами.

Во-вторых, его звание академика РАЕН вовсе не говорит о научных достижениях. Дело в том, что стать академиком РАЕН можно за определенную плату или за заслуги, не имеющие никакого отношения к науке. К примеру, академиками РАЕН являются Рамзан Кадыров и артист цирка Юрий Куклачев. Кроме того, членами РАЕН являются последователи альтернативных течений науки, которые настоящие ученые не признают и называют лженаукой.

О других «регалиях» Александра Редько стало известно в 2012 году, когда во время рейда ФСБ у него обнаружили целый набор поддельных документов, в числе которых были удостоверения советника президента международной полицейской ассоциации, генерал-майора экологической безопасности и члена Президентского клуба «Доверие».

Итак, перейдем к высказываниям Редько, распространяемым в Казнете.

«Вируса, который был раньше, сейчас нет».

На самом деле вирус SARS-CoV-2 никуда не исчезал и по-прежнему является единственным возбудителем болезни COVID-19. За время пандемии у него появились новые варианты, которые, однако, не изменили вирус настолько, чтобы он стал совершенно другим.

«Вакцину должны создавать в течение шести лет».

Подобных критериев не существует. Ранее похожее утверждение уже комментировал доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев.

«Никакой клинической апробации, ограниченной каким-либо количеством лет, не существует в здравоохранении и науке. Есть доклинические исследования, несколько фаз клинических исследований, затем регистрация и лицензирование использования. И далее есть фармаконадзор в пострегистрационном периоде, осуществляющий мониторинг нежелательных явлений. Система фармаконадзора действует весь период применения вакцины», — говорил он.

«62% пациентов реанимации вакцинированы против КВИ».

Это утверждение совершенно бездоказательно, так как, приводя его, Александр Редько ссылается на «некоторых специалистов», а не на конкретные достоверные источники. В открытом доступе достаточно информации, напрямую опровергающей подобную статистику. К примеру, Министр здравоохранения РФ ранее заявлял, что 92% пациентов реанимации с диагнозом COVID-19 вакцину не получали.

В июле 2021 года заведующая отделением городской поликлиники №5 в Алматы Гульзат Байзахова сообщала изданию Kazakhstan Today, что 98% пациентов, поступающих в реанимационные отделения Алматы, не привиты.

Статистика госпитализаций в результате COVID-19 в США также подтверждает, что среди тех, кому требуется интенсивная терапия, подавляющее большинство отказались либо не успели получить вакцину.

«Паспорта вакцинации делят людей на хороших и плохих».

Это неправда. Паспорта вакцинации нужны в первую очередь для учета количества привитых людей. Также они являются мерой по нераспространению КВИ, так как на основании паспорта вакцинации казахстанцы могут посещать общественные места.

«Пандемию можно объявлять, только если больны 5% населения планеты».

Такого критерия не существует. У любой пандемии есть лишь один критерий — распространение заболевания в мировом масштабе. Информация об этом опубликована в открытом доступе на нескольких научных сайтах.

«ПЦР-тест не способен определить вирус SARS—CoV-2».

Это неправда. Подобные мифы мы уже развенчивали ранее. Более того, Александр Редько в своем выступлении использует термины «короткоцепочечный» и «длинноцепочечный», применяя их к вирусам, в то время как на самом деле эти термины используют по отношению к жирным кислотам, а не к вирусам.

Далее Александр Редько предсказывает гибель всему человечеству в результате глобального обмана, однако подобные заявления совершенно безосновательны.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что Александр Редько, во-первых, не является достоверным источником информации, следовательно, на его мнение относительно медицинских вопросов полагаться не стоит. Во-вторых, озвученные им тезисы не являются правдивыми и научно обоснованными.