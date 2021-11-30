Фейк: «Пандемия COVID-19 — это глобальный обман»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях и мессенджерах распространяют интервью известного противника вакцинации Александра Редько. Он утверждает, что вируса SARS-CoV-2 больше не существует, вакцину должны изготавливать в течение шести лет, привитые люди болеют чаще и тяжелее, а также никакой пандемии в мире нет и все это глобальный обман. StopFake.kz разбирается, почему эти тезисы не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ».
Для начала вкратце расскажем о самом Александре Редько и о том, почему его высказываниям доверять не стоит. Во-первых, ранее он уже делал антинаучные заявления относительно пандемии COVID-19. В частности, он утверждал, что привитые люди становятся мутантами, а вакцины заражают людей аденовирусами.
Во-вторых, его звание академика РАЕН вовсе не говорит о научных достижениях. Дело в том, что стать академиком РАЕН можно за определенную плату или за заслуги, не имеющие никакого отношения к науке. К примеру, академиками РАЕН являются Рамзан Кадыров и артист цирка Юрий Куклачев. Кроме того, членами РАЕН являются последователи альтернативных течений науки, которые настоящие ученые не признают и называют лженаукой.
О других «регалиях» Александра Редько стало известно в 2012 году, когда во время рейда ФСБ у него обнаружили целый набор поддельных документов, в числе которых были удостоверения советника президента международной полицейской ассоциации, генерал-майора экологической безопасности и члена Президентского клуба «Доверие».
Итак, перейдем к высказываниям Редько, распространяемым в Казнете.
- «Вируса, который был раньше, сейчас нет».
На самом деле вирус SARS-CoV-2 никуда не исчезал и по-прежнему является единственным возбудителем болезни COVID-19. За время пандемии у него появились новые варианты, которые, однако, не изменили вирус настолько, чтобы он стал совершенно другим.
- «Вакцину должны создавать в течение шести лет».
Подобных критериев не существует. Ранее похожее утверждение уже комментировал доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев.
«Никакой клинической апробации, ограниченной каким-либо количеством лет, не существует в здравоохранении и науке. Есть доклинические исследования, несколько фаз клинических исследований, затем регистрация и лицензирование использования. И далее есть фармаконадзор в пострегистрационном периоде, осуществляющий мониторинг нежелательных явлений. Система фармаконадзора действует весь период применения вакцины», — говорил он.
- «62% пациентов реанимации вакцинированы против КВИ».
Это утверждение совершенно бездоказательно, так как, приводя его, Александр Редько ссылается на «некоторых специалистов», а не на конкретные достоверные источники. В открытом доступе достаточно информации, напрямую опровергающей подобную статистику. К примеру, Министр здравоохранения РФ ранее заявлял, что 92% пациентов реанимации с диагнозом COVID-19 вакцину не получали.
В июле 2021 года заведующая отделением городской поликлиники №5 в Алматы Гульзат Байзахова сообщала изданию Kazakhstan Today, что 98% пациентов, поступающих в реанимационные отделения Алматы, не привиты.
Статистика госпитализаций в результате COVID-19 в США также подтверждает, что среди тех, кому требуется интенсивная терапия, подавляющее большинство отказались либо не успели получить вакцину.
- «Паспорта вакцинации делят людей на хороших и плохих».
Это неправда. Паспорта вакцинации нужны в первую очередь для учета количества привитых людей. Также они являются мерой по нераспространению КВИ, так как на основании паспорта вакцинации казахстанцы могут посещать общественные места.
- «Пандемию можно объявлять, только если больны 5% населения планеты».
Такого критерия не существует. У любой пандемии есть лишь один критерий — распространение заболевания в мировом масштабе. Информация об этом опубликована в открытом доступе на нескольких научных сайтах.
- «ПЦР-тест не способен определить вирус SARS—CoV-2».
Это неправда. Подобные мифы мы уже развенчивали ранее. Более того, Александр Редько в своем выступлении использует термины «короткоцепочечный» и «длинноцепочечный», применяя их к вирусам, в то время как на самом деле эти термины используют по отношению к жирным кислотам, а не к вирусам.
Далее Александр Редько предсказывает гибель всему человечеству в результате глобального обмана, однако подобные заявления совершенно безосновательны.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что Александр Редько, во-первых, не является достоверным источником информации, следовательно, на его мнение относительно медицинских вопросов полагаться не стоит. Во-вторых, озвученные им тезисы не являются правдивыми и научно обоснованными.
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