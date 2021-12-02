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Фейк: «Отправляя ребенка в школу, родители дают разрешение на его вакцинацию против COVID-19»

2 Декабря 2021 13:38
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Фейк: «Отправляя ребенка в школу, родители дают разрешение на его вакцинацию против COVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета вновь распространяют старый документ ВОЗ, в котором описаны механизмы согласия на проведение медицинских процедур, действующие в разных странах. Противники вакцинации сообщают, что присутствие ребенка в школе в день вакцинации будет расцениваться как согласие на проведение процедуры. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Документ , о котором идет речь, был опубликован в 2014 году и не имеет к вакцинации против COVID-19 никакого отношения. В нем описаны разные виды согласия на проведение медицинских процедур, такие как письменное, устное и подразумеваемое.

Больше всего пользователей Сети встревожил пункт документа о подразумеваемом согласии. Казахстанцы сочли, что в качестве такого согласия может выступать сам факт присутствия ребенка в школе. Это не так. Во-первых, во многих странах, включая Казахстан, вакцинация детей возможна лишь с письменного согласия его родителей.

Во-вторых, подразумеваемое согласие в некоторых государствах может использоваться лишь при условии, что родители были полностью осведомлены о предстоящей вакцинации в школе, датах ее проведения, последствиях и прочих нюансах.

Следовательно, в Казахстане присутствие детей в школах в день вакцинации никто не будет рассматривать как согласие их родителей на проведение процедуры. В нашей стране прививать детей без письменного согласия родителей незаконно.


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#Образование   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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