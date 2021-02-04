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    21:52, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Фейк об отмене занятий оффлайн из-за нехватки педагогов опровергли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фейк об отмене оффлайн-занятий из-за нехватки педагогов опровергли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Появившееся в WhatsApp сообщение о том, что в 5-х и 9-х классах в городе Атырау с 4 февраля занятия офлайн отменяются в связи с нехваткой педагогических кадров, а учебный процесс продолжится в онлайн-режиме по прежнему расписанию, является фейком.
    В настоящее в средних школах Атырау в офлайн-формате обучаются 21 770 человек. Занятия будут продолжаться. При возникновении каких-либо вопросов с учебным процессом, нужно позвонить в городской отдел образования», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

    Сообщение об отмене офлайн-занятий в соцсетях распространялось от имени классного руководителя одной из городских школ.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Образование Другие государственные органы Общество
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