Фейк об отмене занятий оффлайн из-за нехватки педагогов опровергли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фейк об отмене оффлайн-занятий из-за нехватки педагогов опровергли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Появившееся в WhatsApp сообщение о том, что в 5-х и 9-х классах в городе Атырау с 4 февраля занятия офлайн отменяются в связи с нехваткой педагогических кадров, а учебный процесс продолжится в онлайн-режиме по прежнему расписанию, является фейком.

В настоящее в средних школах Атырау в офлайн-формате обучаются 21 770 человек. Занятия будут продолжаться. При возникновении каких-либо вопросов с учебным процессом, нужно позвонить в городской отдел образования», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

Сообщение об отмене офлайн-занятий в соцсетях распространялось от имени классного руководителя одной из городских школ.