Фейк об облаке газа над Атырауским НПЗ опровергли на предприятии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Фейк об облаке газа над Атырауским НПЗ опровергли на предприятии, сделав официальное заявление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 9 августа 2022 года, в социальной сети Facebook появился пост: «Пожалуйста, позвоните домой и закройте все окна, посоветуйте всей семье оставаться дома. Прямо сейчас на атырауском НПЗ выделяется облако газа, будем надеяться, что ветер поднимется и разгонит его! Если у вас есть какие-либо симптомы, такие как головная боль, зуд в глазах, на коже, затрудненное дыхание, сообщите об этом или отправляйтесь домой или в Clinique. Вскоре мы получим инструкции от руководства».

ТОО АНПЗ сообщает, что завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано. Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от города Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе.

Следовательно, производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога в городе Атырау 9 августа 2022 года», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как ранее сообщалось, экологи в Атырау ищут источник едкого запаха.





Фото: m.azh.kz