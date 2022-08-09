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    • Фейк об облаке газа над Атырауским НПЗ опровергли на предприятии

    9 Августа 2022 21:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Фейк об облаке газа над Атырауским НПЗ опровергли на предприятии, сделав официальное заявление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 9 августа 2022 года, в социальной сети Facebook появился пост: «Пожалуйста, позвоните домой и закройте все окна, посоветуйте всей семье оставаться дома. Прямо сейчас на атырауском НПЗ выделяется облако газа, будем надеяться, что ветер поднимется и разгонит его! Если у вас есть какие-либо симптомы, такие как головная боль, зуд в глазах, на коже, затрудненное дыхание, сообщите об этом или отправляйтесь домой или в Clinique. Вскоре мы получим инструкции от руководства».

    ТОО АНПЗ сообщает, что завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано. Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от города Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе.

    Следовательно, производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога в городе Атырау 9 августа 2022 года», - сообщили в пресс-службе предприятия.

    Как ранее сообщалось, экологи в Атырау ищут источник едкого запаха.


    Фото: m.azh.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Экология #Нефть #Фейки #Атырау
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