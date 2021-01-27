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    20:12, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Фейк об изъятии из аптек противовирусных и жаропонижающих лекарств опровергли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фейк в социальных сетях об изъятии из аптек противовирусных и жаропонижающих лекарств опровергли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что различные противовирусные препараты по специальному заданию забираются из аптек, не соответствует действительности – она ложная. В настоящее время нет никаких указаний «сверху» по изъятию или исключению указанных препаратов из продажи. Напротив, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе, проводится работа по пересмотру и пополнению лекарственного фонда», - рассказала руководитель отдела организации и лицензирования медицинской помощи Атырауского областного управления здравоохранения Нина Оспанова.

    По ее словам, в настоящее время в области сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств на два месяца. Основное внимание уделяется контролю и инвентаризации дополнительных запасов лекарственных средств в медицинских организациях. В настоящее время для лечения в амбулаторных условиях имеются около 189 тыс. противовирусных препаратов, в инфекционном стационаре - около 1 млн.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область
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