Фейк о закрытии Атырау на полный карантин опровергли в акимате

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау опровергли фейк о закрытии города на полный карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сообщениях по WhatsApp распространяется скриншот новости, в которой сказано, что 2 апреля 2021 года Атырау закроют на карантин. Якобы на выездах из города уже установлены блокпосты, а желающие уехать или вернуться в Атырау должны сделать это до полуночи 1 апреля. Это неправда. Эта рассылка не соответствует действительности. Это скриншоты новости, опубликованной в 2020 году. Сейчас вокруг города нет блокпостов, въезды и выезды открыты», — сообщили в акимате Атырауской области.

Напомним, за последние сутки в Атырауской области было выявлено 75 случаев заболевания КВИ. Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, Атырауская область находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости COVID-19.



