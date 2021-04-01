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    03:18, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Фейк о закрытии Атырау на полный карантин опровергли в акимате

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау опровергли фейк о закрытии города на полный карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сообщениях по WhatsApp распространяется скриншот новости, в которой сказано, что 2 апреля 2021 года Атырау закроют на карантин. Якобы на выездах из города уже установлены блокпосты, а желающие уехать или вернуться в Атырау должны сделать это до полуночи 1 апреля. Это неправда. Эта рассылка не соответствует действительности. Это скриншоты новости, опубликованной в 2020 году. Сейчас вокруг города нет блокпостов, въезды и выезды открыты», — сообщили в акимате Атырауской области.

    Напомним, за последние сутки в Атырауской области было выявлено 75 случаев заболевания КВИ. Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, Атырауская область находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Другие государственные органы Главная Общество
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