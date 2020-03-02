Фейк о страховых выплатах лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, опровергли в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в мессенджерах информация о том, что Государственный фонд социального страхования (ГФСС) выплачивает 600 тыс. тенге лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«ГФСС предупреждает всех граждан не доверять информации из неофициальных источников, и, кроме того, напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность», - говорится в сообщении.

Система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 2005 года и является дополнительным уровнем поддержки работающих граждан в случаях наступления социальных рисков по утрате трудоспособности, потере кормильца, потери работы, беременности и родов или в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за ребенком до наступления возраста 1 года. Во всех вышеперечисленных случаях участник системы соцстрахования получает социальные выплаты из ГФСС в дополнение к социальным пособиям, которые выплачиваются государством, пояснили в ведомстве.

Актуальная информация о деятельности ГФСС представлена на официальном интернет-ресурсе www. gfss.kz.