РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Фейк о «съеденных термитами тенге» распространяют в соцсетях

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах рассылают сообщение о том, что «в главном хранилище Национального банка Республики Казахстан исчез свежий выпуск купюр национальной валюты в размере двух триллионов тенге». Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Источником этого поста является сатирический аккаунт @qazinform24. В нем публикуются выдуманные новости и сообщения, не претендующие на достоверность. Об этом сказано в шапке профиля: «Сатирический контент. Фейк-ньюс».

    Это не первый раз, когда пользователи Сети принимают публикации сатирической страницы за реальные новости. Ранее мы уже рассказывали о похожих случаях.

    Призываем внимательнее относиться к источникам информации. Проверить достоверность новости можно с помощью нашего портала. Отправляйте интересующую вас информацию в Telegram: t.me/stopfake_kz, или на WhatsApp-номер: +7 707 739 5599.


    Теги:
    Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!