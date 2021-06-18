Фейк о «съеденных термитами тенге» распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах рассылают сообщение о том, что «в главном хранилище Национального банка Республики Казахстан исчез свежий выпуск купюр национальной валюты в размере двух триллионов тенге». Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Источником этого поста является сатирический аккаунт @qazinform24. В нем публикуются выдуманные новости и сообщения, не претендующие на достоверность. Об этом сказано в шапке профиля: «Сатирический контент. Фейк-ньюс».

Это не первый раз, когда пользователи Сети принимают публикации сатирической страницы за реальные новости. Ранее мы уже рассказывали о похожих случаях.

Призываем внимательнее относиться к источникам информации. Проверить достоверность новости можно с помощью нашего портала. Отправляйте интересующую вас информацию в Telegram: t.me/stopfake_kz, или на WhatsApp-номер: +7 707 739 5599.