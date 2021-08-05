Фейк о распылении вируса на улицах распространяют в WhatsApp

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp казахстанцы пересылают сообщение с призывом не выходить на улицу 7 и 8 августа, потому что будут «распылять вирус». Это фейк. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Автор сообщения ссылается на неких «сотрудников» больницы, от которых получил информацию. Якобы в стационарах ожидается массовое поступление зараженных пациентов и для них подготавливают кислородные баллоны.

«10-11 августа много людей попадут в больницы, закрывайте окна, терпите. Всем знакомым скажите. Все спланировано. Те, кто слаб, умрут», — сказано в тексте.

Рассылку опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Это фейк. Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Там также напомнили о том, что распространение ложной информации в Казахстане наказывается по закону.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях и мессенджерах жители Актау активно пересылали друг другу информацию о том, что с 6 по 8 августа на территории Мангыстауской области будут «распылять коронавирусную инфекцию», что вызовет массовое поступление в роддом в 34 микрорайоне.



