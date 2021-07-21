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Фейк: непривитых против COVID-19 детей не пустят в школы

21 Июля 2021 17:25
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Фейк: непривитых против COVID-19 детей не пустят в школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Facebook появилось сообщение о том, что детей, не привитых против COVID-19, не будут пускать в школы, а отказ от вакцинации может лишить школьников конституционного права на образование. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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В сообщении автор ссылается на слова министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

В эфире телеканала «Хабар 24» 19 июля 2021 года министр рассказал о планах по поставке в РК вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день этот препарат прошел клинические испытания и одобрен для вакцинации подростков от 12 лет и старше. Соответственно, после поступления этой вакцины в Казахстан, ее смогут
получать и школьники.

Однако это вовсе не значит, что вакцинация для школьников старше 12 лет станет в нашей стране обязательной и без нее дети не смогут учиться в школе и будут подвергаться дискриминации. Ни о чем подобном Алексей Цой не заявлял.

Во-первых, первая партия вакцины Pfizer/BioNTech поступит, предположительно, в октябре 2021 года, то есть уже после начала учебного года. Во-вторых, министр здравоохранения сообщил, что вакцинация детей против COVID-19 будет исключительно добровольной и прививать несовершеннолетних будут лишь с согласия родителей.

Таким образом, слухи о том, что непривитых детей лишат их конституционного права на получение образования, не обоснованы и не соответствуют действительности. Казахстанские школьники будут получать образование вне зависимости от их статуса вакцинации.


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#Образование   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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