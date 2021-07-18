Фейк: мРНК-вакцины вызовут проблемы с сердцем и тромбоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В cети распространяется информация о том, что мРНК-вакцины от COVID-19 в будущем вызовут у привитых людей проблемы с сердцем, тромбоз и станут причиной летального исхода. Этот фейк опроверг доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК Александр Гуляев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Авторы сообщения ссылаются на исследование доктора медицины Чарльза Хоффе. Для начала отметим, что канадский семейный врач Чарльз Хоффе был не раз отмечен как распространитель фейков и антинаучных версий о вакцинах против COVID-19. Одно из его выступлений перекликается с распространенной и много раз опровергнутой теорией о том, что вакцины являются формой «экспериментальной терапии с модификацией генов».

Теперь перейдем к тезисам из сообщения, которые, по мнению нашего эксперта, голословны и противоречат основным принципам физиологии.

Тезис № 1. «мРНК-вакцины закупоривают тысячи крошечных капилляров в крови тех, кто принял «вакцину».

«Проведены доклинические исследования на нескольких видах лабораторных животных, включая обезьян, исследована острая (при однократном введении) и хроническая (при многократном введении) токсичность. Ни в одном случае не выявлено тромбообразования при введении вакцины. При гистологических, микроскопических исследованиях всех органов и тканей не выявлено «закупорки» капилляров. Невозможно себе представить, что при проведении микроскопического исследования тканей не заметили, пропустили микротромбирование капилляров и мелких сосудов. В отчетах по доклиническому исследованию всех зарегистрированных вакцин такого не было.

В клинических исследованиях на более чем 40 000 добровольцах (вакцина Pfizer) не зафиксировано тромбоэмболий. В клинической практике — уже около миллиарда пациентов — нет такого эффекта, который предрекает доктор Хоффе», — говорит профессор Александр Гуляев.

Тезис №2. Действие вакцин, по словам Чарльза Хоффе, приведут к образованию тромбов: «Сгустки, о которых я говорю, микроскопические и не подлежат сканированию. Так что их можно обнаружить только с помощью теста на D-димер».

«Доктор выявил, что 62% вакцинированных имеют повышенный уровень D-димера, но при этом не описывает элементарных вещей: на скольких пациентах проведено определение D-димера и были ли изменения других маркеров воспаления и тромбообразования. При этом известно, что в клинических исследованиях вакцин на десятках тысяч добровольцев при введении вакцин не было зафиксировано аналогичных случаев», — комментирует доктор медицинских наук Александр Гуляев.

Тезис № 3. «Только 25 процентов вакцины, введенной кому-то в руку, на самом деле там остается. Остальные 75 процентов поглощаются лимфатической системой и буквально выпускаются в кровоток, поглощая эти крошечные пакеты информационной РНК».

«Доктор Хоффе хорошо воспроизводит физиологию всасывания после внутримышечной инъекции: часть препарата захватывается макрофагами на месте введения, но большая часть идет в лимфатическую систему, где поглощается теми же макрофагами, то есть клетками иммунной системы. Причем здесь кровоток? Эндотелиальные клетки капилляров и кровеносных сосудов не могут поглощать вакцину, нет такой способности. Это бездоказательное утверждение, противоречащее физиологии», — объясняет эксперт.

Тезис № 4. «В случае коронавируса этот спайковый белок становится частью вирусной капсулы. Другими словами, он становится частью клеточной стенки, окружающей вирус. Но дело не в вирусе. Это в ваших клетках. Таким образом, он становится частью клеточной стенки эндотелия ваших сосудов. Белки-шипы могут предсказуемо вызывать образование тромбов».

«Спайковый белок, который синтезируется под действием мРНК— вакцины, является белком ВИРУСА, это чужеродный белок для человека, на него вырабатываются защитные антитела, он НЕ МОЖЕТ ВСТРАИВАТЬСЯ в оболочку клеток человека, это инородный объект. Чарльз Хоффе уже, очевидно, вводит в заблуждение. В целом публикация производит впечатление сознательного обмана и провокации с использованием «около научной» терминологии», — подводит итог Александр Гуляев.