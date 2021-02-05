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    14:53, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Фейк: из аптек в Алматы убирают жаропонижающие средства

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аудиосообщение с призывом купить по 10 пачек жаропонижающих средств пересылают в WhatsApp. Автор утверждает, что «поступил приказ сверху» изъять из аптек Алматы и Алматинской области ряд препаратов, чтобы вынудить людей вакцинироваться против COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на STOPfake.kz.

    Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве сообщили, что за наличием в аптеках и стационарах ряда лекарственных средств, в том числе противовирусных и жаропонижающих, следят еженедельно.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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