Фейк: «Детей будут пускать в школы лишь с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяются сообщения о том, что с начала новой учебной четверти дети смогут вернуться за парты лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Это все фейк. В настоящее время дети находятся на каникулах. Идет вакцинация подростков против COVID-19. По ПЦР-тестированию школьников вопрос не рассматривался и не будет рассматриваться», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Напомним, ранее казахстанцы рассылали фейк о том, что в школы будут пускать лишь учеников с «зеленым» статусом в системе Ashyk.



