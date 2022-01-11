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Фейк: «Детей будут пускать в школы лишь с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19»
11 Января 2022 21:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяются сообщения о том, что с начала новой учебной четверти дети смогут вернуться за парты лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.
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Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
«Это все фейк. В настоящее время дети находятся на каникулах. Идет вакцинация подростков против COVID-19. По ПЦР-тестированию школьников вопрос не рассматривался и не будет рассматриваться», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
Напомним, ранее казахстанцы рассылали фейк о том, что в школы будут пускать лишь учеников с «зеленым» статусом в системе Ashyk.
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