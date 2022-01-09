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    09:34, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Фейк: 2000 талибов приедут в столицу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фейком назвали информацию о том, что 2000 талибов приедут в столицу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

    «Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам. За распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно законодательству предусмотрена уголовная ответственность. Ситуация в столице находится под полным контролем», - сообщает пресс-служба комендатуры Нур-Султана.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана ЧП-2022
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