Фейк: 2000 талибов приедут в столицу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фейком назвали информацию о том, что 2000 талибов приедут в столицу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

«Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам. За распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно законодательству предусмотрена уголовная ответственность. Ситуация в столице находится под полным контролем», - сообщает пресс-служба комендатуры Нур-Султана.