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Фейерверк из 65 000 молний озарил небо на юге Австралии

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
7 Июня 2023, 14:51
Фейерверк из 65 000 молний озарил небо на юге Австралии Фото: @paulcav22/Instagram

АДЕЛАИДА. КАЗИНФОРМ - В Южной Австралии из-за сильного шторма без электричества остались около 10 000 домов. В Бюро метеорологии сообщили, что за 24 часа было зарегистрировано около 65 000 ударов молнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что количество выпавших осадков варьировалось от 4 миллиметров в Ноарлунге на юге Аделаиды до 25 миллиметров в близлежащем городе Марион. До 20 миллиметров осадков выпало за полчаса этим утром в районе аэропорта.

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Фото: Ian Myers Photography

Проливные дожди пронеслись через штат во вторник вечером и рано утром в среду. Звонки в государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступали в среднем каждые три минуты с 03:30 до 04:30 утра, передает Xinhua.

По сообщению синоптиков, ливневые дожди и грозы сохранятся до утра пятницы.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, данных о значительных разрушениях пока не поступало.

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Фото: Lachy Reilly

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Фото: @_s_h_b_photography

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