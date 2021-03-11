Фестиваль здоровья провели в онлайн-формате в Костанайской области
Как рассказала преподаватель физической культуры Костанайского сельскохозяйственного колледжа Евгения Зайцева, в онлайн-фестивале соревновались около 80 человек в двух возрастных группах 14-15 лет и 16-17 лет.
«Соревновались ребята по нескольким упражнениям. В программу вошли приседания, джампинг джек, пресс (девушки), отжимания, обратные отжимания, берпи. Участники должны были выполнить максимальное количество повторений за минуту, - рассказала Е. Зайцева. — Мы ребятам скидывали видеообзоры о том, как правильно делать упражнения. Потом они сами выполняли, снимали на видео и отсылали организаторам».
Как оказалось, фестиваль в регионе - традиционный и ежегодный. Но этот год и пандемия внесли свои коррективы, что и стало поводом проведения фестиваля в онлайн-формате.