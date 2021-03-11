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    20:26, 10 Март 2021 | GMT +6

    Фестиваль здоровья провели в онлайн-формате в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области провели в онлайн-формате фестиваль здоровья, посвященный 30-летию Независимости РК и 80-летию системы профессионально-технического образования. Сам конкурс проходил среди учеников школ Костанайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала преподаватель физической культуры Костанайского сельскохозяйственного колледжа Евгения Зайцева, в онлайн-фестивале соревновались около 80 человек в двух возрастных группах 14-15 лет и 16-17 лет.

    «Соревновались ребята по нескольким упражнениям. В программу вошли приседания, джампинг джек, пресс (девушки), отжимания, обратные отжимания, берпи. Участники должны были выполнить максимальное количество повторений за минуту, - рассказала Е. Зайцева. — Мы ребятам скидывали видеообзоры о том, как правильно делать упражнения. Потом они сами выполняли, снимали на видео и отсылали организаторам».

    Как оказалось, фестиваль в регионе - традиционный и ежегодный. Но этот год и пандемия внесли свои коррективы, что и стало поводом проведения фестиваля в онлайн-формате.






    Теги:
    Спорт Костанайская область Образование
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