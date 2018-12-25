Фестиваль юных изобретателей прошел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошел областной фестиваль изобретательских и исследовательских проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Региональной палаты предпринимателей, работы представили свыше 25 учеников из школ города и области.

«Фестиваль «Юный изобретатель Северного Казахстана» мы проводим впервые и планируем, что он станет ежегодным. В нем принимают участие дети от 10 до 18 лет по двум направлениям - IT- и биотехнологиям. Отрадно, что среди участников конкурса есть и представители четырех районов - им. Г. Мусрепова, Жамбылского, Мамлютского и Шал акына», - отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дворца школьников Галия Абилева.

Ученица школы-комплекса эстетического воспитания №8 Анжелика Самосенкина не первый год занимается переработкой макулатуры, из которой в конечном итоге получает картон.

«Мой проект о том, как из старой бумаги получить новую. Для этого нужно взять макулатуру, разрезать на мелкие кусочки, после чего варить с добавлением клея ПВА. Затем необходимо сцедить полученную смесь и поставить под пресс на 24 часа. Таким образом, мы получаем абсолютно новый картон, на котором в последующем можно и писать, и рисовать, делать из него различные поделки», - рассказала школьница.

Сотрудники Палаты предпринимателей говорят, что заинтересованы в проведении таких конкурсов. Они позволяют выявить талантливую молодежь и интересные проекты, которые в будущем могут стать перспективным стартап проектом.

Начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Владимир Литвиненко говорит, что сотрудничество со школьниками интересно. Именно они могут стать будущими выпускниками школы предпринимателей, которая действует при палате.

«В нашей школе обучаются учащиеся старших классов школ города. Во всех колледжах области открыты бизнес-школы. Бизнес-тренеры проводят занятия и со студентами СКГУ. Мы постарались охватить как можно больше молодежи, чтобы в последующем привлечь их в молодежное предпринимательство. Считаем, что до тех пор, пока мы не создадим необходимые условия и не привлечем молодежь в малый и средний бизнес, экономика нашего региона до конца не сможет быть конкурентоспособной», - подчеркнул В. Литвиненко.

По итогам конкурса всех участников наградили сертификатами, победителей - ценными подарками и дипломами.



