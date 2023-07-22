Фестиваль воздушных шаров впервые проходит в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане проходит фестиваль воздушных шаров «Небо тысячи красок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.

Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.

С приветственной речью на фестивале выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

«Продвижение и развития туризма области базируется и на событийном туризме. В этой связи сегодняшнее мероприятие фестиваль воздушных шаров «Konayev international baloon fest» станет знаковым событием нашего края, который является отличной возможностью для наших гостей насладиться красотой природы. Вы обязательно найдете здесь время для взаимного знакомства, установления дружеских отношений и получите незабываемые впечатления. Сегодня уже с 5 утра на фестивале собрались зрители, они были воодушевлены, увидев такую красоту, уже к 7 часам собралась очередь желающих покататься на шарах. То есть этим мы уже показываем, что событийный туризм начинает работать. Готовились мы к данному событию 6 месяцев, проанализировав увидели, что в Казахстане по воздушным шарам не проводились мероприятия«, сказал аким области.

Пользователи социальных сетей в комментариях пишут, что не надо ехать в Каппадокию, когда есть Конаев.

Справка: туристическая отрасль Алматинской области входит в число лидеров страны по местам размещения, въезду и внутреннему туризму.

В целях популяризации туристского потенциала региона в области проведен международный марафон Великой степи «Tengri ultra», международная Иле-Балхашская регата, на международном телеканале «BBC News» (аудитория 450 миллионов) запущена рекламная кампания о красивой и богатой природе региона.