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Фестиваль воздушных шаров пройдет в Каппадокии
3 Августа 2022 22:50

Фестиваль воздушных шаров пройдет в Каппадокии

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В районе Ургюп, в Каппадокии, в одном из популярнейших туристических направлений в Турции, пройдет третий Фестиваль воздушных шаров BALLOON FEST ÜRGÜP. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В фестивале примут участие 22 компании, предоставляющие в регионе услуги полета на воздушных шарах.

Как сообщили в администрации Ургюпа, фестиваль стартует 4 августа и продлится четыре дня. Программа включает не только показательные полеты на воздушных шарах, но и концертные выступления.

Глава администрации Ургюпа Мехмет Актюрк сообщил на пресс-конференции, что фестиваль будет способствовать развитию туризма в районе и регионе в целом, а мероприятия, в рамках фестиваля, придадут особые краски.

Вечером того же дня состоится концерт известной турецкой певицы Эдже Сечкин.


Фото: aa.com.tr
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