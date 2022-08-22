Фестиваль урбанистических и экстремальных видов спорта пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоится фестиваль урбанистических и экстремальных видов спорта Almaty Urban Fest 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Мероприятие пройдет в расширенном формате: 27 августа состоятся отборочные туры, а 17 сентября участники поборются за призовые места в гранд-финалах.

На площадке алматинского фестиваля в борьбе сойдутся молодые скейтеры, роллеры, самокатеры, BMX-еры, баскетболисты, танцоры, армрестлеры, воркаутеры, трейсеры и киберспортсмены по Dota 2. В общей сложности в Almaty Urban Fest примут участие более 1100 человек.

Отборочные туры пройдут на четырех площадках. Баскетбол 3х3, стрит ворк-аут, армрестлинг и уличные танцы примет МЛСК «Алматы Арена», состязания по агрессивным роликам, кик-скутеру, BMX и скейтбордингу состоятся в Центральном парке, трейсеры пройдут полосу препятствий в школе паркура «3RUNKZSCHOOL», а кибератлеты поборются за место в финале в компьютерном клубе «Арена 2.0».

Гранд-финал же для удобства зрителей пройдет на одной площадке, в МЛСК «Алматы Арена». Во время финалов участники и гости мероприятия смогут посетить такие дополнительные ивенты, как творческие конкурсы и арт-инсталляции. По окончании соревнований зрителей ждет концертная программа.

Almaty Urban Fest ранее проводился в 2019 и 2021 годах по инициативе управления спорта города Алматы. Программа третьего по счету фестиваля обещает стать еще более насыщенной за счет проведения соревнования в два этапа, а также включения таких видов, как киберспорт и паркур.





Фото: olympic.kz











