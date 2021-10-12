Фестиваль творческой молодежи «Jastar jalyny - 2021» проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фестиваль творческой молодежи «Jastar jalyny - 2021» проходит в Нур-Султане. В течение недели 15 команд из студентов вузов города будут состязаться в 10 номинациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столичном концертном зале Nomad City Hall состоялось торжественное открытие фестиваля творческой молодежи «Jastar jalyny - 2021». Масштабный фестиваль в этом году посвящен 30-летию Независимости страны. Его организатором выступила молодежная фракция Казахстана при поддержке управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана.

«Мы планировали провести фестиваль «Jastar jalyny» с начала года. Однако из-за пандемии пришлось отложить. Даже сегодня, соблюдая карантинные меры, мы собрали не много людей в этом зале - не более 10 человек из 15 вузов нашего города. Наша главная цель - показать творческую молодежь столицы, а также оказать поддержку и содействие талантливым молодым людям. Самое главное, что все студенты, участвующие в фестивале, получили вакцину», - сказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Кайрат Камбаров.

Конкурс проводится по 10 номинациям. В том числе: эстрада, национальный танец, современный танец, музыкальные инструменты, айтыс, поэзия, медиа, театр, рисование, сила молодежи.

Жюри фестиваля сформировано из самых опытных специалистов страны. Оценивать участников будут деятели культуры и искусства, заслуженные артисты Казахстана, профессиональные хореографы и видеографы.

«Наши студенты активно готовятся. Надеемся, что результат этой подготовки будет положительным. ЕНУ подал заявку на 10 номинаций. Стоит отметить, что на прошедшем фестивале мы заняли первое место в общем зачете. В этом году мы намерены повторить этот же результат», - сказал директор департамента «Jastar» Евразийского национального университета Жамбыл Тлепов.

Фестиваль продлится до 18 октября и пройдет при строгом соблюдении санитарных норм.