Фестиваль Tartyl Fest является крупнейшим в мире – рекордсмен Айтым Жакупов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проходящий в Казахстане фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию является крупнейшим в своем роде спортивным мероприятием в мире. Об этом сообщил бренд-амбассадор проекта – рекордсмен по street workout Айтым Жакупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан является страной номер один в мире по развитию направления street workout, потому что Казахстан – единственная страна, которая поддерживает это направление на государственном уровне. Один из показателей сегодня – практически в каждом дворе есть специализированные площадки по workout. Плюс ко всему фестиваль Tartyl Fest проходит впервые в мире в таком масштабе», - сказал он в эфире программе «Оян» на телеканале «Хабар».

При этом, как отметил один из организаторов фестиваля Еркин Ташев, самое главное в фестивале – это, что многие спортсмены через участие в проекте могут стать ближе к своим целям и мечтам. Финалисты Tartyl Fest, лица команды Казахстана, поедут на чемпионат мира street workout.

Айтым Жакупов подчеркнул, что street workout – это доступный многим вид спорта, который начинается с турников во дворе. А ежедневные тренировки – это рычаг, чтобы развить в себе дисциплину, а также привести в порядок психологическое состояние.

«Каждый день тренировки в спортзале – это маленькая прожитая жизнь, потому что там есть свои трудности, и чтобы их преодолеть, чему-то научиться, нужно каждый день тренироваться», - добавил рекордсмен.

Ранее сообщалось, что гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию Tartyl Fest пройдет 18 февраля в Астане.

Призовой фонд составит 54 млн тенге. Победитель гранд-финала за первое место получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

В гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований в 9 возрастных категориях. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.

Соревнования пройдут в Конгресс-центре на территории EXPO в 12.00, также будут транслироваться в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

Инициатор турнира – Фонд поддержки талантов DARA при Президенте РК. Автор идеи проекта – известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев.

Первый республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest прошел с 10 июля по 6 сентября 2022 года в 20 городах страны. Правила соревнований простые – подтянуться правильно и больше всех. Всего в каждом городе выбрали 27 победителей и призеров, список можно посмотреть здесь.

Рекорд по количеству подтягиваний – 50 раз – принадлежит 33-летнему Евгению Наму из Тараза. Всего же в турнире Tartyl Fest приняли участие более 7000 казахстанцев.

Фото: пресс-служба Tartyl Fest