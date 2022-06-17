17 Июня 2022 23:00

Фестиваль спорта в честь Международного олимпийского дня пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Триатлон-парке в Нур-Султане пройдет спортивное праздничное мероприятие, посвященное Международному олимпийскому дню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мероприятие состоится 23 июня в 12:00.

Жители и гости столицы смогут принять участие в эстафетных соревнованиях, турнирах по баскетболу 3х3, текболу и настольному теннису, а также брейк-дансу и демонстрационных поединках по дзюдо и тхэквондо среди детей разного возраста.

Кроме того, члены национальной сборной и именитые спортсмены Казахстана проведут мастер-класс для юных жителей столицы и поделятся с ними опытом. В их числе - чемпион Олимпиады по боксу 2012 года Серик Сапиев, трехкратный олимпийский призер по женской борьбе Гюзель Манюрова, шорт-трекист, капитан сборной Казахстана на Олимпиаде 2022 года в Пекине Абзал Ажгалиев, чемпионка четырех континентов по конькобежному спорту Екатерина Айдова, победители мировых соревнований по боксу братья Айбек и Нурбек Оралбай, чемпионы Азии 2022 года Мадина и Жамиля Бакбергеновы.

Все участники смогут принять участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, ответить на вопросы в викторине и выиграть памятные призы Национального олимпийского комитета РК.