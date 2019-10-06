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вчера 22:20
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вчера 18:00
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вчера 13:26
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Фестиваль SKOрлупино провели в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые провели региональный фестиваль яйца SKOрлупино, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На площади в Петропавловске жителей и гостей города встречала развлекательная программа с зажигательными танцами и музыкой.
Детишек веселили ростовые куклы-петушки, куклы ЛОЛ, клоун показывал шоу мыльных пузырей. Взрослых бармены города угощали бесплатными коктейлями, обязательным ингредиентом которых были яйца. Повара проводили мастер-классы по приготовлению блюд из яиц. На ярмарке три местных птицефабрики предлагали купить яйца по ценам ниже рыночных.
Организаторы фестиваля говорят, что, главная цель фестиваля яиц SKOрлупино - поддержка местных птицефабрик. В регионе их пять. Они полностью обеспечивают область продукцией.
По данным департамента статистики, за 8 месяцев этого года на североказахстанских птицефабриках произвели 556 млн штук яиц. Объемы ежегодно растут.
SKOрлупино не единственный региональный фестиваль. Летом в Петропавловске уже несколько лет подряд проводят QymyzFest.
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