Фестиваль SKOрлупино провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые провели региональный фестиваль яйца SKOрлупино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площади в Петропавловске жителей и гостей города встречала развлекательная программа с зажигательными танцами и музыкой.

Детишек веселили ростовые куклы-петушки, куклы ЛОЛ, клоун показывал шоу мыльных пузырей. Взрослых бармены города угощали бесплатными коктейлями, обязательным ингредиентом которых были яйца. Повара проводили мастер-классы по приготовлению блюд из яиц. На ярмарке три местных птицефабрики предлагали купить яйца по ценам ниже рыночных.





Организаторы фестиваля говорят, что, главная цель фестиваля яиц SKOрлупино - поддержка местных птицефабрик. В регионе их пять. Они полностью обеспечивают область продукцией.

По данным департамента статистики, за 8 месяцев этого года на североказахстанских птицефабриках произвели 556 млн штук яиц. Объемы ежегодно растут.

SKOрлупино не единственный региональный фестиваль. Летом в Петропавловске уже несколько лет подряд проводят QymyzFest.



























