Фестиваль румынского кино пройдёт в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Фестиваль румынского кино пройдёт в Караганде 5 ноября в кинотеатре «Сарыжайлау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Зрителям покажут четыре фильма румынских режиссёров: «Обезглавленный петух», «Восточный экспресс», «Выходим на первой» и «После только тишина». Сеансы начнутся в 15.00.

«Обезглавленный петух» - драма режиссёра Раду Габря. Кинолента начинается с событий 23 августа 1944 года - дня, когда Королевство Румыния прекратило многолетнюю политическую связь с Германией. Историю зритель видит глазами 16-летнего подростка Феликса Гольдшмидта. Мировая премьера картины состоялась в 2017 году. «Восточный экспресс» режиссёра Серджиу Николаеску вышел в 2004 году. Он повествует о жизни престарелого князя Андрея Морудзи, который в период между двумя мировыми войнами решает укрыться в замке в Румынии. Утончённые манеры и необычный образ жизни князя довольно скоро начинают сказываться на поведении румынских крестьян, живущих неподалёку от имения князя. «Перчинку» в сюжет добавляет обречённая на провал история любви Андрея к молодой девушке, дочери начальника железнодорожной станции. Зрители оценили работу режиссёра довольно высоко, обозначив жанр фильма как психологическую драму.

«Выходим на первой» - драма режиссёра Тудора Некулы. Действие происходит в вагоне метро, застрявшем между станциями, утром 31 октября 2015 года. Накануне в ночном клубе Colectiv в Бухаресте случился страшный пожар, унёсший жизни 64 человек, ещё 186 получили травмы. Это событие стало причиной массовых волнений в Румынии - толпы на площадях требовали отставки правительства. Но запертые под землёй герои кинокартины об этом ничего не знали.

Комедийная драма «После только тишина» Нае Каранфила рассказывает о «пионерах» румынской кинематографии, которые в далёком 1911 году сняли историческую ленту «Независимая Румыния», посвящённую 35-летию освобождения от турецкого ига.

На День румынского кино в Караганду прибудет Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане Чезаре Армяну. Мероприятие организовано румынским культурным обществом «Дачия» при поддержке посольства Румынии в Казахстане.