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Фестиваль роботов среди учащихся спецшкол впервые пройдет в Казахстане

10 Января 2023, 23:00
Фестиваль роботов среди учащихся спецшкол впервые пройдет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые пройдет фестиваль роботов среди учащихся специализированных школ. В нем примут участие 159 школьников из разных регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фестиваль пройдет 10-11 января в городе Каскелене на базе Университета имени Сулеймана Демиреля.

Фестиваль будет проводиться по международным правилам FIRST в двух направлениях. Первое направление - FIRST LEGO League Challenge, в котором смогут участвовать учащиеся 10-16 лет. Во втором направлении FIRST Tech Challenge будут соревноваться школьники 12-18 лет.

«Робототехника набирает популярность среди наших школьников. За последние 3 года было открыто более 3 тысяч кабинетов робототехники. Также казахстанские школьники показывают отличные результаты на международных соревнованиях по робототехнике. К примеру, в октябре школьники одержали победу на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве. Позже школьники из Шымкента впервые заняли второе место на Международной олимпиаде по робототехнике в Дортмунде. Все эти победы подтверждают, что мы работаем в правильном направлении. Для развития и популяризации работотехники мы совместно с Общественным Фондом «USTEM Robotics» впервые проводим республиканский фестиваль роботов среди обучающихся специализированных организаций образования. Победители конкурса получат возможность попасть в сборную Казахстана по робототехнике и в дальнейшем участвовать в республиканском финале «FIRST Kazakhstan 2023», - сообщил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Ануар Унайбеков.

Как отметили в Минпросвещения, за последние два года курсы по робототехнике прошли около двух тысяч учителей.


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