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Фестиваль ремесленников прошел в Семее

12 Декабря 2019 22:12
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Фестиваль ремесленников прошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее ко Дню Независимости РК прошел фестиваль ремесленников, передает МИА «Казинформ».

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В фестивале приняло участие около 30 мастеров. На выставке они представили свои лучшие работы. Это не только сувениры и украшения, но деревянные скульптуры, казахские национальные костюмы, предметы быта и музыкальные инструменты. Большая часть работ была выполнена в национальном колорите.

«Наши ремесленники у нас порой остаются без внимания. Мы таким образом решили их поблагодарить. Ведь представленные изделия очень красивые, и они станут украшением любого праздника», - отметила директор Дома Дружбы г. Семей Надежда Шарова.

В ходе фестиваля были подведены итоги года, а отличившие ремесленники награждены благодарственными письмами. Завершилась выставка праздничным концертом.





Фото: Инфоцентр г. Семей

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Культура, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Орал Ерланулы

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