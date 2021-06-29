Фестиваль ремесленников организовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел фестиваль ремесленников «Шебер жолдарымен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации организаторов мероприятия – молодежного общественного объединения «Молодежь и ЗОЖ», целью проекта является сохранение, популяризация и развитие ремесленного искусства области.

«Северо-Казахстанская область славится многонациональностью и многообразием культур. Потому главной задачей сейчас становится сохранение культурного наследия. Одним из способов популяризации и продвижения товаров ручной работы могут являться выставки и фестивали ремесленников. Для участия в фестивале «Шебер жолдарымен» была подана 21 заявка. Для оценки работ участников пригласили экспертов, имеющих научную степень в области искусствоведения», - рассказала председатель общественного объединения Лидия Грабарь.

Победителей выбрали в 13 номинациях: «Мэтр Фестиваля», «Художественная обработка металла», «Художественная обработка дерева», «Лоскутное шитье», «Художественная обработка стекла», «Керамика», «Вязание», «Оформление интерьера», «Кукла», «Украшение», «Художественный войлок», «Художественное плетение».

Самым юным победителем в номинации «Молодые имена» стала 12-летняя Александра Сорокина из района Шал акына. Она представили работу, выполненную в технике «джутовая филигрань». Картина победителя называется «Независимость».



