Фестиваль «Qol Оner Dauysi-2022» прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в центре Абая прошел фестиваль «Qol Оner Dauysi-2022», организованный Казахстанской академией ремесел «URPAQ». В нем приняли участие около 300 лучших ремесленников города и района в возрасте от 18 до 60 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В торжественной церемонии открытия областного фестиваля принял участие аким города Атырау Мейрим Калауи, который пожелал мастерам народных промыслов творческих успехов.

Участники соревновались в номинациях «Изделия из дерева», «Изделия из натуральной кожи», «Ткацкие изделия», «Изделия из войлока», «Швейные мастерство», «Искусство рисования», «Искусство мобилографии», «Искусство графического дизайна» и «Искусство вязания и вышивания».На выставке были представлены изделия из дерева, натуральной кожи и войлока, национальная одежда, предметы быта, скульптуры и картины. Горожане осмотрели выставленные на конкурс работы и даже смогли приобрести понравившиеся вещи.По итогам фестиваля были определены четыре победителя в каждой номинации в возрасте от 4 до 18 лет и от 18 до 60 лет. Всего 72 мастера рукоделия получили путевки для участия в финале областного конкурса, который пройдет в ноябре.