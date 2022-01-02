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Фестиваль польской кухни провели в Нур-Султане

2 Января 2022 21:27
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Фестиваль польской кухни провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся Фестиваль польской кухни, проведенный общественным объединением «Polska Jedność» при поддержке Посольства Польши в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

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Фестиваль, названный «Smacznego!», что в переводе с польского означает «Приятного аппетита!», прошел при активном содействии Кабинета польского языка имени Адольфа Янушкевича, столичной школы-гимназии №47 и Центра польского языка и культуры при Кафедре теоритеческой и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л. Гумилева.

Участие в фестивале приняли около 200 человек - полония из Нур-Султана, а также из Акмолинской и Павлодарской областей, Алматы. Не остались в стороне и соотечественники, находящиеся сейчас в Польше.

В рамках фестиваля прошли День польской кухни в школе-гимназии №47, лекции учителя польского языка Крыстиана Фурмановича «Кухня в польской литературе», конкурс историй «Мой вкусный кусочек Польши».

Целую неделю длился кулинарный онлайн-марафон «Готовим с PJ», участники которого с помощью автора одноименного инстаграм-проекта Катажины Свидерской научились готовить традиционные польские блюда.

В прямом эфире прошел цикл кулинарных мастер-классов с консулом РП Моникой Ласкажевской-Луцкевич, учителем польского языка из Кокшетау Юстыной Цалчыньской, автором Катажиной Свидерской и президентом ОО «Polska Jedność» Анной Добровольской.

На торжественном закрытии фестиваля были подведены итоги и награждены победители кулинарного марафона. Третье место заняла Дарья Горай, второе место – Ольга Белик, первое место – Александр Несин. Гран-при и специальную награду Союза поляков в Казахстане получила Кристина Казакевич.


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#Нур-Султан   #Культура   #Польша  
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Автор:

Ринат Дусумов

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