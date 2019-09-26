Фестиваль польских фильмов «Висла» стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылся фестиваль польских фильмов «Висла», в программу которого вошли новинки польского кинематографа. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Казахстана фестиваль «Висла» впервые, до этого он проходил уже во второй раз в Караганде, где показы состоялись 12 – 18 сентября т.г. На открытии в кинотеатре «Kinopark 8 IMAX Saryarka» собрались представители дипломатического корпуса и местной полонии, а также киноманы и студенты.

«Первоначально небольшой фестивальный проект за 10 лет охватил более 40 городов в 14 странах. Мне очень приятно, что польский кинематограф с каждым годом пользуется все большим интересом и признанием зрителей во всем мире. Сегодня польские фильмы ждут в своих кинотеатрах не только жители Казахстана, но и России (более 20 городов), Сербии, Хорватии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и др. Фестиваль польских фильмов «Висла» в настоящее время стал самым крупным показом польского кино в мире, его превосходно встречает международная публика. Я надеюсь, что в этом году зрители так же тепло встретят польское кино, а наши картины оставят в их сердцах незабываемые впечатления на долгое время», - сказала директор фестиваля Малгожата Шляговска-Скульска.





Поздравляя собравшихся с открытием праздника польского кино, посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич отметил разнонаправленность программы.

«Это и исторические фильмы, представляющие события новейшей истории Польши 20-го века, и современные общественные драмы, и комедии. Они знакомят нас с современной Польшей и поляками, их жизнью, повседневными ситуациями, любовью, работой, с тем, как они живут и как хотят жить. Эти картины показывают Польшу зрителю, который ее не знает и может создать свое впечатление о ней, благодаря фильмам из программы этого фестиваля. Польский кинематограф хорошо известен во всем мире своими режиссерами. Анджей Вайда, Роман Полански, Ежи Сколимовский… Но были среди них и другие режиссеры, которые являлись не только частью польского киноискусства, но и внесли свой вклад в кинематографию других стран и континентов. Например, Александр Форд, который во второй половине своей жизни работал в Австралии или тот же Роман Полански. Особенной чертой польского киноискусства является диалог с историей, исследование собственного прошлого и откапывание старых скелетов. Вы сможете увидеть все это, не забывая, что польское кино – это также и энергия, надежда и веселье, и все это также проявляется в этих фильмах», - сказал С. Хазбиевич.





В программу фестиваля вошли лучшие польские ленты последних лет, которые получили признание не только среди отечественной, но и зарубежной аудитории. После открытия зрителям была представлена лента, получившая номинацию на «Оскар» - «Холодная война» Павла Павликовского. История невозможной любви в невозможное время завоевала сердца зрителей во всем мире и получила много наград. Герои знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты - кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении многих лет они расстаются и встречаются вновь и вновь - в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

26 сентября будут показаны фильмы «Как кошка с собакой» режиссера Януша Кондратюка и «Эскадрилья 303. Подлинная история» Дениса Делича, 27 сентября можно будет увидеть, картины «Дочь тренера» Лукаша Гжегожека и «Камердинер» Филипа Байона. Вход на все кинопоказы свободный.

Организатор фестиваля – Фонд «Wspieram». Партнерами фестиваля в Нур-Султане стали Посольство Польши в Казахстане, Kinopark 8 IMAX Saryarka и общественное объединение «Polska Jedność».



