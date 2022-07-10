Фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest стартовал в Конаеве
КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Конаеве на спортивной площадке «Жагажай» стартовало соревнование по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Республиканский спортивный фестиваль пройдет с 10 июля по 6 сентября во всех регионах страны. Соревнование Tartyl Fest начинается с города Конаева Алматинской области.
Мероприятие проводит ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.
Фестиваль по Street Workout будет организован в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.
Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Чем больше участник подтягивается на турнике, тем выше его шансы выиграть приз.
В каждом городе выбираются 27 победителей в 9 категориях.
Призовой фонд в каждом городе составляет: за первое место – 200 тыс. тенге; второе место – 100 тыс. тенге; третье место – 50 тыс. тенге.
Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии. Победители из каждого города примут участие в гранд-финале в Нур-Султане, а чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.
Призовой фонд гранд-финала составляет: за первое место – 3 млн тенге; второе место – 2 млн тенге; третье место – 1 млн тенге.
Общий призовой фонд фестиваля составляет 63 млн тенге.
С условиями участия в соревновании можно ознакомиться здесь.